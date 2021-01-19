Москва, 19 января, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Посол Великобритании в России Дебора Броннерт не планирует прививаться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

«Посол Великобритании Дебора Броннерт не собирается прививаться против COVID-19 вакциной «Спутник V», — сообщили РИА Новости в посольстве.

В посольстве отметили, что российская вакцина не одобрена для использования соответствующим регулирующим органом Соединенного Королевства, поэтому Броннерт не будет прививаться «Спутником V».

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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