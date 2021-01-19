Красногорск, 19 января, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В многофункциональных центрах (МФЦ) Подмосковья появилась возможность записи на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 19 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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По словам министра госуправления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара, запись ведется в 126 МФЦ и 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг. Для регистрации при себе необходимо будет иметь только номер медицинского полиса.

В сообщении указано, что на данный момент в Подмосковье действует 93 прививочных пункта. К 1 февраля их число увеличат до 135 стационарных пунктов, а к марту — до 220. Также будут работать порядка 25 передвижных комплексов для вакцинации сотрудников предприятий.