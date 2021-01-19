Москва, 19 января, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Москве число жителей, которые уже получили первую часть вакцины от коронавирусной инфекции, приблизилось к 200 тысячам. Об этом сегодня, 19 января, на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе COVID-19 сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Вакцинация против COVID-19 в Москве

«Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тысяч, это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что, конечно, является позитивным фактором», — отметил градоначальник.

Мэр добавил, что на сегодняшний день в Москве развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. Для сравнения: ещё в декабре их было всего 70.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Читайте также: В Москве откроют 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные дни посещаемость пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве выросла в несколько раз. Кроме того, во время новогодних праздников в столице удалось провести вакцинацию в домах ветеранов. Это позволило защитить от риска заболеть COVID-19 наиболее уязвимую группу москвичей, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.