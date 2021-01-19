Москва, 19 января, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия Героя Советского Союза депутата от «Единой России» Николая Антошкина, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Duma.gov.ru Николай Антошкин

Парламентарий представлял в нижней палате парламента Москву, работал в комитете по природным ресурсам и собственности.

Антошкин умер в возрасте 78 лет от коронавируса.

Депутата Госдумы генерал-полковника Николая Антошкина похоронят 20 января на военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком.