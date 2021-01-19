Москва, 19 января, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о дополнительных гарантиях медикам, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Законопроект, разработанный депутатами «Справедливой России», предусматривал повышенную зарплату для ряда категорий медработников, в частности, предлагалось закрепить, что семейным врачам, врачам фельдшерско-акушерских пунктов, врачам скорой медицинской помощи по основной должности, заработная плата без учёта заработной платы по должности, занимаемой в порядке совместительства, не должна быть ниже размера средней заработной платы в субъекте РФ, где трудоустроены медицинские работники указанных категорий, предполагалась повышенная оплата труда и для имеющих высшее образование.

Комитет Госдумы по охране здоровья настоял на отклонении законопроекта, так как установление законом дополнительных гарантий размера заработной платы только для отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики «в принципе неприемлемо, поскольку поставит в неравные условия другие категории работников организаций, финансируемых из бюджетов соответствующих уровней, нарушит установленную дифференциацию в оплате труда».

Большинство депутатов Госдумы с аргументами согласилось, законопроект был отклонен.

Правительство РФ предложило законопроект о единой системе оплаты труда медицинских работников, уточнили в Госдуме.