Калуга, 19 января, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Около трёх тысяч жителей региона совершили омовения в Крещенскую ночь с 18 на 19 января — вдвое меньше по сравнению с предыдущими годами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Крещенская ночь прошла без происшествий.

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Для проведения Крещенских купаний в области было оборудовано 49 иорданей. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, представителей местных администраций и службы полиции, ГИМС и медицинских работников. Всего для обеспечения безопасности населения в праздничную ночь было задействовано 494 человека и 190 единиц техники. В Калуге, для удобства участников мероприятия, на Яченском водохранилище были развернуты пункты обогрева и палатки для переодевания. Кроме того, всем желающим была доступна полевая кухня.

Происшествий и нештатных ситуаций в местах крещенских купаний на территории Калужской области не было.