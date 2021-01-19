Москва, 19 января, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В России банки чаще отказывают в кредитах, особенно потребительских. Такая тенденция отмечается уже третий год. При этом кредитный рейтинг заемщиков физических лиц пусть не значительно — около 1%, — но вырос, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Также и банковская статистика показывает, что банки нарастили портфель кредитов физическим лицам за год на 13%. То есть, с одной стороны, ни о каком сокращении портфелей речи не идет.

С другой стороны, поступают явные сигналы и из сектора потребительских товаров, и из банковского сектора, что внимание банкиров обращено прежде всего на те зоны, где кредит обеспечен ликвидным имуществом (ипотека).

Другое ликвидное обеспечение — автомобиль. Но в кредите на его покупку было отказано в 68,8% случаев. И процент отказов также вырос.

Банки не могут себе позволить резко снизить кредитование физических лиц. С одной стороны, это качественный заемщик, а в наше неспокойное время заемщик который платит по долгам, а еще увеличивает свой рейтинг — большое сокровище.

С другой стороны, общая нервозность заставляет банки уделять больше внимания ипотеке. За нее заемщик будет биться до конца.

Тенденция аккуратного, медленного сосредоточения на самой выгодной клиентуре продолжится.

Поэтому не спешите отказываться от предложений открыть кредитный лимит в хорошем банке на интересных условиях — это предложение медленно, но сокращается», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году российские банки одобрили минимальное за последние три года количество кредитов для граждан — всего 33,9%.

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