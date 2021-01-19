Москва, 19 января, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Запуск цифрового рубля не окажет влияния на курс российской валюты. Об этом 19 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению депутата, рубль существует независимо от основных мировых валют. При этом курс российской валюты на сегодняшний день является спекулятивным.

«Поэтому, как не назови этот рубль, связь с основными валютами у него будет искусственной. Хоть цифровой, хоть не цифровой», — заявил Калашников.