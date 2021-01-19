Ново-Огарево, Московская область, 19 января, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Многочисленные вопросы о газификации российской территории есть у граждан, так как этот процесс на определённом этапе замедлился. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 января на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый баллон

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Глава государства назвал вопрос о газификации регионов основным на встрече с Миллером. У Газпрома в этом смысле больше планы, они находятся в центре внимания руководства компании, однако в какой-то момент темпы газификации снизились, добавил он.

«Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», — подчеркнул Путин.

Этой работой Газпром занимается вместе с регионами, планы развития магистральной инфраструктуры должны сопрягаться с доведением ресурсов до конечного потребителя, сказал он.

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