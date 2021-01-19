Ростов-на-Дону, 19 января, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в период с 17 по 19 января 2021 года вывезли более 15 тыс. тонн снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вывоз снега

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"В соответствии с регламентом ликвидация последствий снегопада составляет от 96 до 144 часов. За два дня израсходовано более 1,5 тыс. тонн реагентов и пескопасты. Ежедневно на линию выходит около 200 единиц техники и почти 500 уборщиков территорий», — отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что ростовчане оказались в снежном плену после снегопада, накрывшего донскую столицу 17 января. Областной центр сковали многокилометровые пробки, пешеходам приходилось передвигаться, преодолевая сугробы.

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