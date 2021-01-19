Киев, 19 января, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Власти Белоруссии официально обратились к России с предложением создать совместные разведывательные посты на границе с Украиной, сообщил 19 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Гончаренко сослался на некое «секретное письмо», которое перехватили украинские спецслужбы. По его словам, документ вскоре будет опубликован в СМИ.

«Фактически наша граница с Россией становится на тысячу километров длиннее. Именно поэтому я еще с июня месяца говорил, что Лукашенко на посту президента Беларуси — это опасность для Украины, он будет сдавать страну под Кремль. И, к сожалению, так и произошло», — подчеркнул парламентарий.

Гончаренко призвал официальные украинские власти — «пока еще не поздно» — «быстро и жестко на это всё реагировать». По его словам, ответ Киева должен быть не только симметричным, но и с запасом.

«Во-первых, Зеленскому стоит, наконец-то, перестать прятаться и назвать диктатора диктатором, а также ввести персональные санкции. Во-вторых, Украина должна немедленно обратиться к НАТО, а также к нашим близким партнерам из «Люблинского треугольника» — Польше и Литве, относительно создания совместных патрулей на границах с Беларусью во всех трех странах», — предложил политик план действий.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря Александр Лукашенко заявил, что задержанная в декабре в Белоруссии группа Николая Автуховича готовила теракты по всей стране, для чего «тоннами везла оружие через Украину». В ответ в МИД Украины заявили, что категорически отвергают «очередные инсинуации» Минска, и отметили, что мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко по «запугиванию белорусского народа».

10 января Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты президентских выборов в стране. Он признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены и страны не имеют никаких контактов, но вместе с тем добавил, что «не держит зла на Володю Зеленского».