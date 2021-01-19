Рязань, 19 января, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Прекратить отчитываться и начать работу по уборке снега с улиц Рязани потребовал на заседании правительства 19 января губернатор Николай Любимов. В часы пик город встаёт в 10-балльных пробках, жители жалуются на зимний квест, глава области их в этом поддерживает, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

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Рязанцы возмущены сугробами на автодорогах, тротуарах и во дворах жилых домов. При этом городская администрация отчиталась о готовности к работе в зимних условиях, количестве техники и материалов.

«Но первый снег показал, что с этим заявлением явно поторопились или намеренно ввели горожан в заблуждение. Рязанцам надоел зимний квест на выживание, мне, признаюсь, тоже. Я проехал в воскресенье по улицам города и видел, в каком он состоянии. В чём причины коллапса, что делается для исправления ситуации? Трассы скользкие, из-за чего увеличилось количество ДТП. Пешеходы вынуждены сами протаптывать в снегу тропинки, как в глухом лесу. Но там нет опасности попасть под машину, а в городе есть, потому что зачастую дорожки пробиваются вдоль проезжей части, ближе к домам люди ходить боятся. И обоснованно — с крыш может упасть скопившийся снег. На непроходимых тротуарах люди скользят, падают, соответственно, растёт число пациентов травмпунктов», — возмутился губернатор.

Глава региона поручил повышать качество уборки всех городских территорий и эффективность управленческих решений, обратить внимание на устранение ледяных наростов вокруг колодцев водоснабжения и водоотведения, а также «срочно разбираться с управляющими компаниями».

«Впереди оттепель, потом снова заморозки, к этому просто надо быть готовыми. Надо лучше планировать работу, лучше её координировать. Прекратите отчитываться и начните работать. Нам всем, мне и жителям, нужен результат в виде почищенных дорог и тротуаров», — заявил Николай Любимов.

По данным администрации Рязани, на круглосуточную уборку улиц вышли около 200 человек и 100 единиц техники. Городу не хватает спецмашин для уборки тротуаров — их всего четыре.