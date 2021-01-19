Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Ленинградской области к концу 2020 года ввели 2,3 млн кв. метров жилья, а также девять детских садов и семь общеобразовательных школ. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Строящиеся дома

С января по декабрь прошлого года в регионе сдано 2,376 млн кв. м жилой недвижимости, из которых более половины — 1,375 млн кв. м — объекты индивидуального жилищного строительства — частные дома, дачи, коттеджи.

План по вводу жилья на 2020 год, поставленный Министерством строительства для Ленинградской области, составлял 2,2 млн кв. метров. Таким образом, он выполнен на 108%. Отметим, в 2019 году в регионе было введено 2,93 млн кв. метров жилья.

В настоящее время строительство жилья в Ленинградской области идет на 572 площадках, общая площадь — 7,79 млн кв. метров.

«План по строительству жилья на этот год составляет 2,27 млн кв. м жилья. Эти цифры реальны, так как у нас уже есть большой задел — почти 8 млн кв. м «в стройке». Также в этом году продолжаются большие проекты на Ржевке, в Новосаратовке, они помогут нам удерживать ввод на плановом уровне в дальнейшем», — заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Также в этом году в регионе введено девять детских садов на 1590 мест. Это четыре дошкольных учреждения в Кудрово, два — в Мурино, по одному — в Мистолово, Новогорелово, Янино и семь школ на 4175 меств Мурино, Буграх, Толмачево, Федоровском, Шлиссельбурге, Новоселье и Новогорелово.

«Несмотря сложную ситуацию в прошлом году, нам удалось следовать намеченному курсу: увеличить долю объектов ИЖС и сохранять темпы ввода социальных объектов», — сказал Михаил Москвин.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию десять детских садов на 1380 мест и пять школ на 4145 мест.