Омск, 19 января, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Омске 19 января на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, гвардии майор в запасе, кавалер орденов Отечественной войны I и II степени Афанасий Кухтин. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пресс-центр администрации Омска Афанасий Филиппович Кухтин

Афанасий Филиппович Кухтин участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, взятии Кенигсберга. Был трижды ранен. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 17 медалями.

В мирное время работал в Усть-Ишимском райисполкоме и райкоме партии. С 1976 года был заместителем начальника цеха на заводе Октябрьской революции в Омске. Дважды был на Параде Победы в Москве.

Похороны ветерана состоятся 22 января на Ново-Южном кладбище Омска.

Читайте также: Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алексей Волошин