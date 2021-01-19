Кострома, 19 января, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Костромской военный комиссариат отказался оплачивать расходы на установку памятника на могиле костромички — участницы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Костромской области.

Мемориал в Костроме

За помощью к прокурору обратился житель областного центра. Его мать была добровольцем в действующей армии в период 1941—1945 годов и скончалась в 1998 году в возрасте 73 лет.

В 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне костромич захотел установить на могиле родственницы памятник и обратился с просьбой о возмещении расходов в городской комиссариат. Сотрудники военкомата отказались помогать мужчине, сославшись на то, что его мать умерла раньше 2002 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О погребении и похоронном деле».

Однако, с доводами комиссариата не согласился мировой суд. Накануне он вынес решение, указав, что сын участницы Великой Отечественной войны может рассчитывать на государственную помощь.