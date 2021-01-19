Москва, 19 января, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В СССР средний размер пенсий составлял 120 рублей и была чуть ниже медианного значения средней зарплаты по стране. Времена сильно изменились и сегодня вышедшие на пению граждане крупных городов России мечтают хотя бы о 40−50% размере пенсий по сравнению с недавними трудовыми доходами, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

«Проблема в том, что России очень сильно развита система зарплаты в конвертах, а на фоне нескончаемых проблем у ПФР надежды на пенсии размером почти в три раза выше нынешней реальности просто несбыточные.

Прожить в среднем на 50 тысяч рублей пенсии в месяц тоже непросто, но намного удобнее, и не так унизительно при этом будут чувствовать себя граждане. Во-первых, никто не отменял базовые потребности, включая оплату ЖКХ, медицинских услуг, здорового питания.

Во-вторых, традицией бабушек и дедушек в России по-прежнему является поддержка внуков и внучек — от сиюминутного дорогого подарка до софинансирования платного обучения, участие в выплате различных кредитов.

Можно сколько угодно долго проводить авторитетным финансовым брендам исследования предпочтений людей старшего возраста в финансовых приоритетах, увидеть разницу между регионами, крупными городами и сельскими территориями.

Однако вряд ли что-то изменится к лучшему с точки зрения качества жизни пожилых людей в ближайшие годы. Никакие прибавки и индексации не помогут на фоне политики слабого рубля, постоянно сдающего свои позиции и покупательную способность.

Если нет возможности помочь финансово престарелым людям, нужно хотя бы дать стране сильный рубль и относительную стабильность розничных цен», — высказал свое отношение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сумму в 45,6 тыс. рублей назвали достаточной для комфортной жизни на пенсии жители России.

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