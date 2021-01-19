Калуга, 19 января, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Приговором суда 28-летний житель Калуги признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель четырёх человек, и осуждён на четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Об этом 19 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

В октябре 2019 года водитель цементовоза MAN в районе калужской деревни Мстихино, двигаясь по участку дороги М-3 Москва — Калуга — Брянск, превысил установленную скорость столкнулся с двумя автомобилями — «Нивой» и кроссовером Nissan. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в «Ниве». В аварии также пострадали водители цементовоза и внедорожника.

Помимо отбывания наказания в колонии-поселении осужденный мужчина также лишен права управлять транспортными средствами на срок три года.