Надо уходить из чужих сетей и развивать свои ресурсы: о «беспределе» США
Москва, 19 января, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Очевидно, что России следует уходить из контролируемых американцами сетей и развивать собственные возможности коммуникации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 января, комментируя высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Как сообщалось ранее, Володин заявил, чтоблокировка аккаунтовпрезидента США ДональдаТрампа в Twitter и Facebook— «прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США». «Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории России», — отметил он.
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