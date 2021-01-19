Москва, 19 января, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Очевидно, что России следует уходить из контролируемых американцами сетей и развивать собственные возможности коммуникации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 января, комментируя высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Как сообщалось ранее, Володин заявил, чтоблокировка аккаунтовпрезидента США ДональдаТрампа в Twitter и Facebook— «прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США». «Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории России», — отметил он.

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« Беспредел» американских социальных сетей на территории России возможен только в той мере, в которой граждане России, прежде всего политики, пользующиеся этими сетями, себя под него подставляют. В силу этого необходимое в настоящий момент решение очевидно: уходить из контролируемых американцами сетей, развивать собственные возможности коммуникации.