Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Петербургские правоохранители пришли с обысками в здание Единого центра документов (ЕЦД) на улице Красного Текстильщика, 10−12 Д, куда жители и гости города обращаются за получением различных документов.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Предположительно, оперативное мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о незаконной миграции. Об этом 19 января сообщает издание «Фонтанка».

Обыски сотрудники регионального УФСБ проводили в помещениях миграционного отдела и службы подготовки документов прямо в разгар рабочего дня. Оперативники блокировали проходы, отключили лифты в здании и взламывали двери в офисы.

К 11:20 все следственные мероприятия были завершены, и ЕЦД смог вернуться к обычному режиму работы.