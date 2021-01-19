Калуга, 19 января, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Более 220 пар контрафактной детской и взрослой обуви было выявлено в одном из магазинов Калуги, сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отдела Калужской таможни Игоря Ермакова.

Фото пресс-службы калужской таможни Контрафактная обувь.

«С начала введения правил обязательной маркировки в отношении обувных товаров, должностные лица калужской таможни совместно с представителями управления Роспотребнадзора по Калужской области изъяли из торгового оборота обувь общей стоимостью более 100 тысяч рублей. В отношении продавцов контрафактной обувной продукции возбуждено дело об административном правонарушении. На товар наложен арест сотрудниками Роспотребнадзора. Проверочные мероприятия продолжаются», — сказал Игорь Ермаков.

Это уже вторая обнаруженная партия немаркированной обуви, после введения правил обязательной маркировки в отношении обувных товаров выявленная сотрудниками таможни в ходе рейдов по торговым предприятиям Калуги.