Ярославль, 19 января, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Власти Ярославля заявили об успехах зимней уборки города. Речь об этом шла на общегородском совещании в мэрии 19 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

«Идет активный вывоз снега с центральной части города. За истекший зимний период на площадку для складирования снега с автомобильных дорог Ярославля вывезено 21 тысяча 658 кубометров снежной массы. Также вся спецтехника «Горзеленхозстроя» оснащена системой спутникового слежения «Глонасс», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Директор МБУ «Горзеленхозстрой», которое занимается уборкой города, рассказал о том, что снега этой зимой в Ярославле выпало много.

« С 1 января выпало 60 сантиметров осадков, было шесть крупных снегопадов — каждый с высотой снежного покрова более 10 сантиметров. Всё это время мы работаем в круглосуточном режиме, в усиленном режиме. Мы проводим ряд комплексных мероприятий по расчистке, обработке и вывозу снега с титульных объектов », — сказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил приобрести дополнительную технику для уборки города. С позитивной оценкой содержания ярославских дорог не согласны в ГИБДД. Ведомство выпустило официальное сообщение на эту тему.

«В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции составили 38 актов о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети областного центра, 33 из которых не были устранены в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении управления ГИБДД России по Ярославской области.

Жители города, судя по сообщениям в социальных сетях, более согласны с ГИБДД, чем с мэрией.