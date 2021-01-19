Улан-Удэ, 19 января, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Владельцев собак в Бурятии могут обложить обязательным сбором в форме налога на имущество. Это предложили в администрации столицы республики Улан-Удэ в качестве одной из мер для борьбы с безнадзорными собаками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выгул собак

Об инициативе, направленной на имя главы региона Алексея Цыденова, написал на своей странице в инстаграм мэр города Игорь Шутенков. Собранные средства, по его словам, будут направлены на «обеспечение мероприятий по обращению с безнадзорными животными».

Кроме сборов, для владельцев собак могут ввести обязательное страхование ответственности, а также обязательную стерилизацию питомцев. Исключением станут лишь случаи разведения породистых собак. Также предложено ввести разрешения на содержание собак ростом более 25 см в холке.

«Условие приобретения и содержания собак в многоквартирных домах — согласие более чем 75% соседей по подъезду», — отметил мэр города.

Ранее в администрации Улан-Удэ также инициировали временную отмену на территории города закона о гуманном отношении к животным.

Напомним, «собачий» вопрос вновь обострился после того, как очередной жертвой нападения своры бродячих собак стал 11-летний школьник. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим произошло сразу два поджога приюта для животных.