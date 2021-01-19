Москва, 19 января, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы в один день поступило три крупных финансовых иска от Минобороны РФ к производителю медицинского оборудования — ООО «Производственно-монтажное предприятие «Протон» из Тульской области. С ответчика требуют свыше 3,56 млрд рублей. Дела пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Все три иска поданы в один день — 18 января 2021 года. По первому делу с ООО требуют 224 526 138,64 рубля, по второму — 1815 417 911,25 рубля, а по третьему — 1528 998 013,97 рубля.

В марте 2020 года Минобороны РФ уже взыскало с «Протона» крупную неустойку в размере 22,551 млн рублей по госконтрракту от декабря 2017 года. Стоимость контракта составляла 435,6 млн рублей. Министерство требовало взыскания 47,102 млн рублей, но суд удовлетворил иск лишь частично.

По данным с сайта компании «Протон», она базируется в Туле и занимается производством, поставкой медоборудования для рентгеновских исследований.

По открытым данным, фирма была поставщиком Минобороны РФ как минимум по восьми госконтрактам на общую сумму свыше 4 млрд рублей.