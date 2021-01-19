Москва, 19 января, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В 2020 году в России снизились продажи алкоголя на 3%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совфеда РФ по социальной политике.

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«Достигли снижения продажи сигарет и папирос, снизились продажи алкоголя на 3%», — сказал Мурашко.

Он напомнил о переходе «в новый формат»: «Отвечая на вопросы и вызовы национальной безопасности, мы приняли план по реализации стратегии, принятой в 2019 году. Это такие ключевые направления, [как] укрепление общественного здоровья, <…> [также] касаемо неинфекционных заболеваний по снижению приверженности и потребления табака».