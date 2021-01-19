Калуга, 19 января, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области на больничном находятся 454 педагога. Из них 235 больны ОРВИ, у 73 подтверждено заражение коронавирусом. Об этом 19 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования региона Александра Аникеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам руководителя образовательного ведомства области, новой коронавирусной инфекцией также заболели два учащихся. В этой связи на дистанционное обучение переведены два класса в двух школах Обнинска. В вузах и учреждениях среднего профессионального образования ситуация с COVID-19 стабильная.

По информации регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Калужской области намерены вакцинировать от COVID-19 порядка 500 тыс. человек. В области создано 20 прививочных участков и 26 выездных медицинских бригад. К работе по вакцинации подключены все районные больницы и 17 действующих мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.