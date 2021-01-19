Барнаул, 19 января, 2021, 10:49 — ИА Регнум. К факторам, повышающим риск заражения любой вирусной инфекций, в том числе и коронавирусом SARS-CoV-2, относится не только недостаток сна, но и вредные привычки. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова руководителя Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова кандидата медицинских наук Александра Калинкина, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Насчет важной роли сна полностью разделяю мнение коллеги. Нормальный сон является важной составляющей здорового образа жизни и, соответственно, вносит свою немалую лепту в состояние здоровья человека. При хроническом недосыпании и других нарушениях сна возможности защитных сил организма существенно снижаются. Это благоприятствует как инфицированию, так и развитию более тяжелых форм заболевания.

Стоит отметить, что это далеко не уникальное явление. Вообще, помимо правильного сна, существует несколько составляющих здорового образа жизни, несоблюдение которых ведет к болезненному состоянию и повышает восприимчивость к инфекции, в том числе коронавирусной. Это отказ от вредных привычек, разумная физическая активность, правильное питание, отсутствие стрессов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что особенно пагубно на иммунной системе человека сказывается недостаток сна, что повышает риск заражения, в том числе и коронавирусом SARS-CoV-2, известил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, если человек спит меньше пяти часов, то вероятность заразиться любой вирусной инфекцией, в том числе и коронавирусом, возрастает для него на 250% по сравнению с теми, кто спит более семи часов.

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