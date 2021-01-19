Москва, 19 января, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ к ярославскому судостроительному заводу «Вымпел», который ранее входил в группу «Калашников». С предприятия взыскали почти 60 млн рублей. Вердикт пока не изготовлен и не вступил в силу. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

18 января 2021 года в карточке дела появилось сообщение о том, что судья Каленюк удовлетворила иск полностью, но детали пока не сообщались.

Спор начали рассматривать 23 ноября 2020 года. Сумма иска составляла 59 145 550 рублей.

Стороны связывает между собой как минимум один контракт. В декабре 2017 года Росгвардия заключила с заводом договор на строительство противодиверсионного катера проекта 21 980 «Грачонок». Стоимость сделки — 3,736 млрд рублей. Срок исполнения контракта — с 8 декабря 2017 года по 25 декабря 2019 года.

Напомним, завод «Вымпел» ведёт историю с 1930 года. В ноябре 2020 года заговорили о возможной продаже предприятия и переходе его в дивизион Объединённой судостроительной корпорации. 18 декабря 2020 года сделка состоялась.