Барнаул, 19 января, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Намерение Следственного комитета России ужесточить ответственность для физлиц за неуплату налогов руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых назвала «инициативой невпопад». В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также отметила:

Питер Брейгель Младший, Уплата налога, 1640

«По большому счету в сегодняшних условиях такое решение — это выбор из двух зол большего. Между ликвидированным предпринимателем и предпринимателем-нарушителем инициатор, видимо, предпочитает первое. Я не сторонник беззакония, но ужесточать ответственность на фоне ухудшения положения предпринимателей нельзя. Растут тарифы — электроэнергия, «Платон», бензин и газ, налоги. Онлайн-кассы требуют расходов. Допнужды на противоэпидемиологические требования уже плотно вписались в плановые расходы ИП и так далее.

Меры поддержки бизнеса, на мой взгляд, не покрывают всех проблем, с которыми он столкнулся. Такое рвение можно проявлять, например, в выработке предложений по ужесточению антикоррупционного законодательства. Тщательнее необходимо следить за эффективностью и целесообразностью бюджетных расходов».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов в интервью «Известиям» обнародовала зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

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