Мещовск, Калужская область, 19 января, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша взял под контроль ситуацию с ДТП школьного автобуса на маршруте Щебзавод — посёлок Молодежный в Мещовском районе. Об этом глава области написал в социальной сети, сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» На месте ДТП

«В салоне находились 15 детей. В результате аварии — трое пострадавших. Две взрослые женщины направлены в Сухиничскую районную больницу. У одной подозрение на черепно-мозговую травму, у другой — перелом предплечья. Пострадал также мальчик 14 лет, он в состоянии средней тяжести направлен в Детскую областную больницу. Скорая помощь прибыла на место ДТП очень оперативно. Выехали две бригады из Мещовска. Всем оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Эвакуация детей с места ДТП прошла успешна, их всех уже увезли», — сообщил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием школьного автобуса и фуры произошла утром 19 января на 220-м километре автодороги М3 «Украина» Мещовского района Калужской области. По предварительным данным, водитель школьного автобуса не справился с управлением и въехал в стоящую на дороге большегрузную фуру.