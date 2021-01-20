Сегодня, 19 января, президент России Владимир Путин проведёт онлайн-встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером. Главной её темой будет газификация российских регионов и проект «Сила Сибири — 2». Напомним, ранее Газпром предупредил о рисках приостановки или сворачивания проекта газопровода «Северный поток-2» из-за политического давления. ИА REGNUM ведёт трансляцию этой встречи. Читайте также: Путин обсудит с главой Газпрома газификацию регионов РФ

Газопровод. Иван Шилов ИА REGNUM

13:41 19.01.2021 Президент России Владимир Путин попросил Алексея Миллера рассказать, как идёт газификация внутри страны. Глава государства считает этот вопрос одним из самых важных.

13:41 19.01.2021 Также Владимира Путина интересуют, каким был 2020 г. для газовой отрасли.

13:42 19.01.2021 Все 67 программ выполнены — Алексей Миллер.

13:43 19.01.2021 Объем инвестиций Газпрома составил 526,1 мдрд рублей.

13:43 19.01.2021 К 2030 г. будет завершена технически возможная газификация в нашей стране — Алексей Миллер.

13:44 19.01.2021 Путина интересуют внутренние тарифы на газ.

13:45 19.01.2021 Миллер: первая половина 2020 года была наиболее сложной из-за пандемии. Однако во второй половине года рынки стабилизировались. Стали восстанавливаться цены. В октябре мы поставили рекордные 17,4 миллиарда кубов газа.

13:46 19.01.2021 Миллер: что касается внутреннего тарифного регулирования, то уровень, который принят ФСН, вполне приемлем для всех.

13:47 19.01.2021 В открытой части видеоконференции Путина с главой «Газпрома» ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» не обсуждалась.

13:48 19.01.2021 Мы будем ориентироваться и на европейский, и азиатский рынок — Миллер.

13:48 19.01.2021 Миллер: «Если говорить об итогах 2020 года, то, конечно же, надо отметить то, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири». Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства».

13:49 19.01.2021 Поэтому мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет — Миллер.

13:49 19.01.2021 Путин поинтересовался, как идёт работа по другому маршруту?

13:50 19.01.2021 Миллер: «Что касается газопровода «Сила Сибири — 2», Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории Российской Федерации. Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии».

13:50 19.01.2021 Миллер: «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный».

13:51 19.01.2021 «Газпром» определил цели и задачи на период до 2025 года включительно. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Об этом: Миллер рассказал Путину о планах газификации регионов

13:52 19.01.2021 Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. Цитата с сайта Кремля.

13:53 19.01.2021 Президент России Владимир Путин: «Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Разумеется, Газпром делает это вместе с регионами Российской Федерации. Мы с Вами хорошо знаем, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя».

13:54 19.01.2021 Глава компании «Газпром» Алексей Миллер (в режиме видеоконференции). Цитата с сайта Кремля.

13:55 19.01.2021 Миллер пообещал, что до конца 2025 года Газпром построит 24,4 тысячи километров газопроводов, будет газифицировано 3632 населенных пункта. К этому времени в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране.

13:56 19.01.2021 К 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Подробности в материале: Миллер назвал сроки полной газификации регионов России

13:57 19.01.2021 Глава Газпрома заявил, что с регионами также подписаны планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Компания и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы. «Поэтому мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе — продолжение газификации сельских территорий», — пояснил Миллер.

13:58 19.01.2021 Алексей Миллер: «Объемы добычи газа компанией — около 452 миллиардов кубометров — позволяют нам полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем рынке и на зарубежных рынках. При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи».

13:59 19.01.2021 Глава Газпрома Алексей Миллер напомнил, что в 2020 году очень много было сделано для того, чтобы у Российской Федерации в самое ближайшее время появились новые крупнотоннажные производства по газопереработке и газохимии. «В первую очередь, конечно же, это развитие нами Ямальского центра газодобычи и Северного газотранспортного коридора. Построены две компрессорные станции и более 850 километров линейной части. Это позволит поставлять газ на один из крупнейших газоперерабатывающих, газохимических комплексов в мире в районе Усть-Луга. Реализация проекта идет по графику», — сказал глава Газпрома.

14:01 19.01.2021 Алексей Миллер: «Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода составляет 70 процентов. В 2021 году будет введен первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс». Цитата с сайта Кремля.

14:02 19.01.2021 Алексей Миллер, говоря об итогах 2020 года, отметил, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири». «Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства», — отметил глава Газпрома.

14:03 19.01.2021 Алексей Миллер: «Мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет».

14:04 19.01.2021 К концу 2020 года показатели газового рынка начали восстанавливаться к докризисному уровню. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Об этом: Миллер оценил состояние международного рынка газовой отрасли

14:10 19.01.2021 «Газпром» в октябре 2020 года поставил 17,4 млрд кубов газа в дальнее зарубежье. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Подробности в материале: «Газпром» поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье

14:19 19.01.2021 В 2020 году в России был сделан задел для возникновения новых объектов крупнотоннажного производства газовой отрасли. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Читайте также: Миллер рассказал о новых крупнотоннажных производствах газовой отрасли

14:24 19.01.2021 Поставки газа в Китай из России идут в сверхплановом объёме. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Читайте подробнее: Спрос на российский газ в Китае превышает ожидания — Миллер

14:29 19.01.2021 По газопроводу «Сила Сибири — 2» уже начались проектно-изыскательные работы на территории России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним. Об этом: Миллер пообещал экономическую эффективность «Силы Сибири — 2»

14:48 19.01.2021 Газопровод «Сила Сибири». gazprom.ru.

14:54 19.01.2021 Многочисленные вопросы о газификации российской территории есть у граждан, так как этот процесс на определённом этапе замедлился. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 января на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Кремля. «Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», — подчеркнул Путин. Подробности в материале: Путин: жителей России очень беспокоят вопросы газификации

16:03 19.01.2021 «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы, заверил президента РФ Алексей Миллер, отметив, что подписаны планы-графики синхронизации работ на 2021 год. С регионами подписаны среднесрочные пятилетние программы по газоснабжению и газификации — «все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно». «Поэтому мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе — продолжение газификации сельских территорий», — сказал глава «Газпрома».

16:09 19.01.2021 По словам Миллера, «Газпром» увеличивает объемы финансирования газификации регионов почти в три раза. Объем инвестиций за этот период со стороны «Газпрома» составит 526,1 миллиарда рублей. «За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране», — отметил он.

16:28 19.01.2021 Глава Газпрома Алексей Миллер. Цитата из видео. kremlin.ru

18:03 19.01.2021 В конце декабря 2020 года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации российских регионов в ближайшие 10 лет вырастет с 71,4% до 83,5% — «это тот уровень, который позволяет говорить о максимальной газификации». По словам Новака, правительство РФ подготовило предложения по ускорению темпов газификации и упрощению процедуры подключения. Речь идет о создании механизма единого окна. Вместо семи-восьми этапов оформления документов понадобится лишь одно посещение МФЦ. Срок рассмотрения заявления и выполнения работ уменьшится в среднем с 240 до 135 дней.

19:00 19.01.2021 Напомним, 31 мая 2020 года президент РФ утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.

19:08 19.01.2021 В конечном итоге граждан России должны подключить к газораспределительным сетям без привлечения их средств, максимально сократив административные барьеры.

19:09 19.01.2021 Газ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:16 19.01.2021 Пока, по данным замминистра Минэнерго РФ Павла Сорокина, есть три категории подключения к газоснабжению: «Есть льготная категория, по которой подключается 85−86% людей, и в среднем это стоит 45 тысяч рублей. Есть стандартная категория — это 12−13% подключения с ценой 280 тысяч в среднем по стране, и индивидуальная. Мы хотим, чтобы бОльшая часть людей, которая попадает в льготную и стандартную категории, имели возможность подключаться так, чтобы фактически газ был доведен до их порога без их средств».

19:49 19.01.2021 Газовый вентиль. Павел Редин © ИА Красная Весна

20:34 19.01.2021 Газопровод. gazprom.ru

22:17 19.01.2021 18 января «Газпром» сообщил, что проект компрессорной станции КС-4 «Нимнырская» в Алданском районе Якутии для «Силы Сибири» одобрен Главгосэкспертизой.

22:18 19.01.2021 В ходе подготовки проектной документации специалисты провели все виды необходимых изысканий и разработали решения с учетом малообжитого и труднодоступного характера местности. Помимо компрессорной станции запроектированы сопутствующие объекты инфраструктуры: промышленная база, площадка водозаборных сооружений, подъездные автодороги. Проектируемые объекты входят в состав комплекса сооружений магистрального газопровода «Сила Сибири». Сама компрессорная станция будет расположена на участке трассы Якутия — Хабаровск — Владивосток между КС-3 «Амгинская» и КС-5 «Нагорная».

22:19 19.01.2021 Газопровод «Сила Сибири». gazprom.ru

22:21 19.01.2021 Газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. В настоящее время магистральный газопровод «Сила Сибири» («восточный» маршрут) транспортирует газ с Чаяндинского месторождения — базового для Якутского центра газодобычи — российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи. gazprom.ru

22:24 19.01.2021 «Сила Сибири» в цифрах: Протяженность — около 3000 км. Диаметр — 1420 мм. Рабочее давление — 9,8 МПа. Экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

22:44 19.01.2021 Газпром. gazprom.ru

22:45 19.01.2021 Встреча президента России Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером. Цитата из видео. kremlin.ru