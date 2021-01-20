Встреча Владимира Путина с главой Газпрома — трансляция
Президент России Владимир Путин попросил Алексея Миллера рассказать, как идёт газификация внутри страны. Глава государства считает этот вопрос одним из самых важных.
Также Владимира Путина интересуют, каким был 2020 г. для газовой отрасли.
Все 67 программ выполнены — Алексей Миллер.
Объем инвестиций Газпрома составил 526,1 мдрд рублей.
К 2030 г. будет завершена технически возможная газификация в нашей стране — Алексей Миллер.
Путина интересуют внутренние тарифы на газ.
Миллер: первая половина 2020 года была наиболее сложной из-за пандемии. Однако во второй половине года рынки стабилизировались. Стали восстанавливаться цены. В октябре мы поставили рекордные 17,4 миллиарда кубов газа.
Миллер: что касается внутреннего тарифного регулирования, то уровень, который принят ФСН, вполне приемлем для всех.
В открытой части видеоконференции Путина с главой «Газпрома» ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» не обсуждалась.
Мы будем ориентироваться и на европейский, и азиатский рынок — Миллер.
Миллер: «Если говорить об итогах 2020 года, то, конечно же, надо отметить то, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири». Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства».
Поэтому мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет — Миллер.
Путин поинтересовался, как идёт работа по другому маршруту?
Миллер: «Что касается газопровода «Сила Сибири — 2», Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением мы начали проектно-изыскательские работы, они ведутся на территории Российской Федерации. Мы также находимся в прямом контакте по видеоконференцсвязи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период времени разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии».
Миллер: «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный».
«Газпром» определил цели и задачи на период до 2025 года включительно. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
Об этом: Миллер рассказал Путину о планах газификации регионов
Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером.
Цитата с сайта Кремля.
Президент России Владимир Путин: «Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России. Разумеется, Газпром делает это вместе с регионами Российской Федерации. Мы с Вами хорошо знаем, что планы развития магистральной инфраструктуры должны быть сопряжены с доведением ресурсов до конечного потребителя».
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер (в режиме видеоконференции).
Цитата с сайта Кремля.
Миллер пообещал, что до конца 2025 года Газпром построит 24,4 тысячи километров газопроводов, будет газифицировано 3632 населенных пункта. К этому времени в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране.
К 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
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Глава Газпрома заявил, что с регионами также подписаны планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Компания и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы.
«Поэтому мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе — продолжение газификации сельских территорий», — пояснил Миллер.
Алексей Миллер: «Объемы добычи газа компанией — около 452 миллиардов кубометров — позволяют нам полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем рынке и на зарубежных рынках. При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи».
Глава Газпрома Алексей Миллер напомнил, что в 2020 году очень много было сделано для того, чтобы у Российской Федерации в самое ближайшее время появились новые крупнотоннажные производства по газопереработке и газохимии.
«В первую очередь, конечно же, это развитие нами Ямальского центра газодобычи и Северного газотранспортного коридора. Построены две компрессорные станции и более 850 километров линейной части. Это позволит поставлять газ на один из крупнейших газоперерабатывающих, газохимических комплексов в мире в районе Усть-Луга. Реализация проекта идет по графику», — сказал глава Газпрома.
Алексей Миллер: «Что касается Амурского газоперерабатывающего завода, то строительная готовность завода составляет 70 процентов. В 2021 году будет введен первый пусковой комплекс, две технологические линии. Продукция Амурского газоперерабатывающего завода будет поставляться на Амурский газохимический комплекс».
Цитата с сайта Кремля.
Алексей Миллер, говоря об итогах 2020 года, отметил, что в декабре исполнился ровно год с начала поставок газа по «Силе Сибири».
«Владимир Владимирович, докладываю Вам, что поставки газа на китайский рынок идут в сверхплановом объеме, выше годовых контрактных количеств, и в отдельные сутки во второй половине 2020 года наши суточные поставки превышали на 25 процентов наши суточные контрактные обязательства», — отметил глава Газпрома.
Алексей Миллер: «Мы видим, что китайский рынок развивается, развивается динамично. На сегодняшний день объем спроса даже превышает те объемы, которые у нас зафиксированы в нашем контракте, который рассчитан на 30 лет».
К концу 2020 года показатели газового рынка начали восстанавливаться к докризисному уровню. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
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«Газпром» в октябре 2020 года поставил 17,4 млрд кубов газа в дальнее зарубежье. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
Подробности в материале: «Газпром» поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье
В 2020 году в России был сделан задел для возникновения новых объектов крупнотоннажного производства газовой отрасли. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
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Поставки газа в Китай из России идут в сверхплановом объёме. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
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По газопроводу «Сила Сибири — 2» уже начались проектно-изыскательные работы на территории России. Об этом 19 января заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ним.
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Многочисленные вопросы о газификации российской территории есть у граждан, так как этот процесс на определённом этапе замедлился. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 января на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Кремля.
«Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», — подчеркнул Путин.
Подробности в материале: Путин: жителей России очень беспокоят вопросы газификации
«Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы, заверил президента РФ Алексей Миллер, отметив, что подписаны планы-графики синхронизации работ на 2021 год. С регионами подписаны среднесрочные пятилетние программы по газоснабжению и газификации — «все 67 программ подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно».
«Поэтому мы фиксируем два приоритета в текущей работе: в первую очередь в целом социальная ориентация программы газоснабжения и газификации и второе — продолжение газификации сельских территорий», — сказал глава «Газпрома».
По словам Миллера, «Газпром» увеличивает объемы финансирования газификации регионов почти в три раза. Объем инвестиций за этот период со стороны «Газпрома» составит 526,1 миллиарда рублей.
«За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1 процента от технически возможной сетевой газификации в стране», — отметил он.
В конце декабря 2020 года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации российских регионов в ближайшие 10 лет вырастет с 71,4% до 83,5% — «это тот уровень, который позволяет говорить о максимальной газификации».
По словам Новака, правительство РФ подготовило предложения по ускорению темпов газификации и упрощению процедуры подключения. Речь идет о создании механизма единого окна. Вместо семи-восьми этапов оформления документов понадобится лишь одно посещение МФЦ. Срок рассмотрения заявления и выполнения работ уменьшится в среднем с 240 до 135 дней.
Напомним, 31 мая 2020 года президент РФ утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.
В конечном итоге граждан России должны подключить к газораспределительным сетям без привлечения их средств, максимально сократив административные барьеры.
Пока, по данным замминистра Минэнерго РФ Павла Сорокина, есть три категории подключения к газоснабжению:
«Есть льготная категория, по которой подключается 85−86% людей, и в среднем это стоит 45 тысяч рублей. Есть стандартная категория — это 12−13% подключения с ценой 280 тысяч в среднем по стране, и индивидуальная. Мы хотим, чтобы бОльшая часть людей, которая попадает в льготную и стандартную категории, имели возможность подключаться так, чтобы фактически газ был доведен до их порога без их средств».
18 января «Газпром» сообщил, что проект компрессорной станции КС-4 «Нимнырская» в Алданском районе Якутии для «Силы Сибири» одобрен Главгосэкспертизой.
В ходе подготовки проектной документации специалисты провели все виды необходимых изысканий и разработали решения с учетом малообжитого и труднодоступного характера местности. Помимо компрессорной станции запроектированы сопутствующие объекты инфраструктуры: промышленная база, площадка водозаборных сооружений, подъездные автодороги.
Проектируемые объекты входят в состав комплекса сооружений магистрального газопровода «Сила Сибири». Сама компрессорная станция будет расположена на участке трассы Якутия — Хабаровск — Владивосток между КС-3 «Амгинская» и КС-5 «Нагорная».
Газопровод «Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России. В настоящее время магистральный газопровод «Сила Сибири» («восточный» маршрут) транспортирует газ с Чаяндинского месторождения — базового для Якутского центра газодобычи — российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
«Сила Сибири» в цифрах:
Протяженность — около 3000 км.
Диаметр — 1420 мм.
Рабочее давление — 9,8 МПа.
Экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год.
Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
Амурский газоперерабатывающий завод готов на 70%, об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.
Подробности в материале: Миллер доложил Путину о стадии готовности Амурского ГПЗ