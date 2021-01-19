Красноярск, 19 января, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Несмотря на отмену массовых крещенских купаний из-за ситуации с коронавирусом, некоторые красноярцы всё же окунулись в Крещение в проруби и реки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенская купель

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Как сообщают местные массмедиа, жители Красноярска окунались в Енисей и в прорубь в микрорайоне Удачный.

У клуба «Криофил» у Октябрьского моста дежурила полиция, на берег никого не пускали. В Удачном рядом со Свято-Успенском монастырём на Енисее была оборудована купель.

«На месте дежурили сотрудники полиции, но они лояльно относились к людям, проходящим в сторону воды», — передаёт Ngs24.ru.

Некоторые красноярцы, чтобы обойти запрет, просто обливались водой на улице из ведра.

В Минусинском, Шарыповском и Шушенском районах возле рек дежурили краевые спасатели.

В Красноярске можно было заранее забронировать баню с отдельной купелью. А в деревне Большой Кемчуг жителей к реке не пустили полицейские.

В полиции сообщили, что ни одного штрафа за купание в Крещение не выписано. Патрулирование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что массовые крещенские купания в Красноярске не состоятся из-за пандемии коронавируса.

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В краевом ГУ МВД подчёркивали, что за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности.