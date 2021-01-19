Москва, 19 января, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В декабре 2020 года в Москве выросло число сделок на вторичном рынке жилья. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоквартирный дом

За декабрь зарегистрировали 20 128 сделок — на 18% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 27% лучше показателя декабря 2019 года.

Всего в 2020 году на рынке вторичного жилья зарегистрировано 148 946 переходов прав. Это на 2% больше, чем годом ранее.

«Традиционно именно в декабре мы фиксируем предновогодний ажиотаж по всем видам сделок — рост в среднем составляет 20% по отношению к ноябрю. Но в прошлом году уже начиная с августа количество регистраций переходов прав стабильно росло, достигнув к декабрю рекордных за последние десять лет 20 тысяч», — прокомментировал результаты месяца и года глава управления Игорь Майданов.