Борисоглебский, Ярославская область, 19 января, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославской области суд удовлетворил иск главы Борисоглебского района Владимира Попова к районному собранию представителей и отменил «неуд», которым депутаты оценили работу главы в 2019 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ростовский районный суд.

Владимир Попов

Как ранее сообщало ИА REGNUM депутаты Борисоглебского собрания представителей в июле 2020 года оценили работу главы Владимира Попова и администрации района как неудовлетворительную. Данное решение исполнительная власть оспорила в суде. Прошло 4 заседания, 18 января суд принял решение — иск главы района об отмене «неуда» удовлетворить.

Сам глава Борисоглебского района без эмоций воспринимает принятое решение.

«Считаю, что решение суда правильное. «Неуд» ставится за то, что человек вообще ничего не делает. У нас такого не было. Администрация неплохо отработала в 2019 году», — заявил глава района Владимир Попов.

В районном собрании депутатов пока не готовы оценивать принятое судом решение.

«Решение еще не вступило в силу, для начала хотелось бы его почитать, хотя бы. Вчера была озвучена только резолютивная часть решения», — отметила председатель Собрания представителей Борисоглебского района Айнаш Кислякова.

Районные власти пока также не смогли прояснить, будет ли отчет главы заново рассматриваться депутатами. В любом случае решение суда в законную силу пока не вступило и может быть оспорено в областном суде.