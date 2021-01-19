В Ярославле хотят закрыть филиал петербургского вуза
Ярославль, 19 января, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина хочет закрыть свой филиал в Ярославле. Объявление об этом появилось на сайте вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В филиале на данный момент обучается около 500 студентов по более чем 10 специальностям. Бюджетных мест нет, студенты платят за своё обучение. Руководство вуза хочет доучить их дистанционно.
Руководство вуза предлагает студентам написать заявление о переводе в головной вуз с применением дистанционных технологий обучения. Также учебное заведение готово оказать содействие в переводе студентов в другие вузы Ярославля.
В ярославском филиале отказались комментировать эту ситуацию, заявив, что официального решения о закрытии филиала ещё нет. Близкий к вузу источник рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что для решения о ликвидации филиала необходимо решение учредителя вуза — правительства Ленинградской области.
Сами студенты недовольны попыткой закрытия филиала. Они направили обращения к заместителю председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам и депутату Госдумы России от Ярославской области Анатолию Грешневикову.
Планы закрытия ярославского филиала Учёный совет вуза объясняет «экономической нецелесообразностью». Об этом говорится в решении совета, также опубликованного на сайте ЛГУ. Совет ходатайствовал перед учредителем о закрытии филиала.
Филиал готовит дизайнеров, юристов, экономистов, специалистов в сфере туризма и рекламы и так далее. Как рассказал источник ИА REGNUM, попытка убедить студентов перевестись из филиала в головной вуз не вполне корректна и направлена на экономию денег. Согласно закону студенты имеют право завершить обучение в очной форме. Даже при решении учредителя вуз обязан доучить всех студентов так, как это закреплено в договоре.