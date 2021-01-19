Ярославль, 19 января, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина хочет закрыть свой филиал в Ярославле. Объявление об этом появилось на сайте вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lguyar.ru Занятия в Ярославском филиале ЛГУ

В филиале на данный момент обучается около 500 студентов по более чем 10 специальностям. Бюджетных мест нет, студенты платят за своё обучение. Руководство вуза хочет доучить их дистанционно.

«В связи с принятым решением Университет планирует ликвидировать филиал в городе Ярославле. С 12 января 2021 года организуются мероприятия по переводу студентов филиала в Университет с сохранением всех существенных условий обучения (направление подготовки, курс, форма обучения, стоимость обучения). Обучение в университете будет проводиться с применением дистанционных образовательных технологий. Полная стоимость обучения по договору не изменится», — говорится в сообщении на сайте Ленинградского государственного университета.

Руководство вуза предлагает студентам написать заявление о переводе в головной вуз с применением дистанционных технологий обучения. Также учебное заведение готово оказать содействие в переводе студентов в другие вузы Ярославля.

В ярославском филиале отказались комментировать эту ситуацию, заявив, что официального решения о закрытии филиала ещё нет. Близкий к вузу источник рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что для решения о ликвидации филиала необходимо решение учредителя вуза — правительства Ленинградской области.

Сами студенты недовольны попыткой закрытия филиала. Они направили обращения к заместителю председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам и депутату Госдумы России от Ярославской области Анатолию Грешневикову.

«Конечно, хотелось бы в Ярославле учиться. Очное образование всё-таки лучше. У нас хорошие преподаватели. Кроме того, не хотелось бы ездить в Санкт-Петербург. Мне например, это неудобно, у меня пятеро детей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM студентка ярославского филиала ЛГУ Ольга Швецова.

Планы закрытия ярославского филиала Учёный совет вуза объясняет «экономической нецелесообразностью». Об этом говорится в решении совета, также опубликованного на сайте ЛГУ. Совет ходатайствовал перед учредителем о закрытии филиала.

Филиал готовит дизайнеров, юристов, экономистов, специалистов в сфере туризма и рекламы и так далее. Как рассказал источник ИА REGNUM, попытка убедить студентов перевестись из филиала в головной вуз не вполне корректна и направлена на экономию денег. Согласно закону студенты имеют право завершить обучение в очной форме. Даже при решении учредителя вуз обязан доучить всех студентов так, как это закреплено в договоре.