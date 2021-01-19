Ярославль, 19 января, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Жители Ярославской области рассказывают в социальных сетях о перебоях с электроснабжением, которые особенно чувствительны в морозы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Зимняя деревня

Сообщения о перебоях с электроснабжением поступают из разных районов области.

«Третий день подряд у нас в Учме Мышкинского района отключают электричество, минимум на семь часов, в одно и то же время, начиная с 12:30. В морозы. Утверждается, что это аварийные отключения, день за днем, с удивительной регулярностью. А на другом берегу Волги, нам на зависть, всегда есть свет, опять же почему-то. Отключают много деревень сразу, наша не единственная. При том, что теперь у многих, даже в деревнях, вы не поверите, имеется водопровод. И трубы готовы к размораживанию. И они это делают», — написала жительница села Учма, директор Учемского музея Елена Наумова.

Глава соседнего Угличского района Анатолий Курицин назвал ситуацию с отключением электроэнергии в посте в социальной сети «чрезвычайной». Страдают не только жители глубинки. Деревня Бутрево Ярославского района находится рядом с областным центром. Но и здесь люди не могут жить спокойно.

«Деревня Бутрево замерзает! В деревне живут дети, старики, инвалиды — живут постоянно! Газа нет и не предвидится. Линия электропередачи не справляется, а нарезают все новые и новые поля в Кузнечихинском поселении на продажу. Прямо сейчас идет обсуждение нового поля на Панфилова, но так или иначе вся эта застройка будет на старой линии. Вчера отключили электричество в минус 30, звонила везде, в том числе в приемную губернатора. Ответ один — проблемы не наши, звоните на 8−800… Ужас, как можно так к людям относиться!» — написала 13 января жительница деревни Елена Воронина.

Регулярно сообщают о перебоях с электроснабжением жители села Купанского в Переславском округе.

«Крещенские морозы. Перекос фаз. Купанское без электричества. Ожидаемо», — сообщил 18 января житель села Сергей Абрамов.

Люди связывают это с плохой работой по содержанию линий электропередачи.

«Я все понимаю, что ситуация экстремальная, что снег на деревьях и прочее. Но почему вдоль высоковольтки вообще возможны деревья? Местные вспоминают, что раньше электрики нанимали людей, и они расширяли просеки, вырубали деревья, потенциально опасные для линии. Сейчас поля превратились в леса, ясно, что им нужен особый уход. Это значит, что нужны людские ресурсы. Огромное спасибо простым и работящим электрикам, которые и в темноте ищут обрывы, и в темноте чинят линии. И вопрос к компании «Россети», кто и как будет компенсировать наши непредвиденные затраты, необходимые для выживания. По сути, дорогие «Россети», вы создали ситуацию, угрожающую жизни людей», — пишет жительница Учмы Елена Наумова.

Не исключено, что на ситуацию с надёжностью энергоснабжения повлияла скандальная ситуация, о которой рассказал глава филиала «МРСК Центра — «Ярэнерго» Игорь Шарошихин на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы в декабре. По его словам, с 2015 года ежегодно филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» не получал от гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Ярославль» в среднем один миллиард рублей в год. Эти деньги могли бы пойти на необходимый ремонт сетей и замену подстанций. В 2020 году инвестиционная программа компании в Ярославской области была сокращена на 700 миллионов рублей.

Впрочем, людям эти объяснения вряд ли помогут. В морозы они остаются без электричества и ждут решения своих проблем.