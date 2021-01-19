Биробиджан, 19 января, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области между правительством региона и крупными торговыми сетями подписано соглашение о сдерживании роста цен на сахар и подсолнечное масло. Документ подписали уже десять компаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

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Соглашением определена предельная цена с учётом повышающего коэффициента, связанного с транспортными расходами. Максимальная цена на сахар не должна превышать 54 рубля за кг, на подсолнечное масло — 120 рублей за литр.

«На сегодняшний день соглашение подписали такие сети, как «Идеал», «Корзинка», «Кедр», «Бридер», «Шан», «Айва», «Бум», «Супер-Бридер», «Нур» и «Ама», работающие как в Биробиджане, так и в районах области. К соглашению могут присоединиться и другие оптово-розничные сети ЕАО», — отметили в правительстве региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, подписанное в декабре 2020 года Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг) и подсолнечное масло (110 рублей за литр) действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти.

Отметим, что в декабре 2020 года в Еврейской автономной области, как рассказали предприниматели на совещании с главой региона Ростиславом Гольдштейном, подсолнечное масло в крупной торговой сети продавалось по старым ценам благодаря созданному большому запасу —84,9 рубля за бутылку.