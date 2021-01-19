Минск, 19 января, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Белоруссия экстренно поставила на Украину электроэнергию, необходимую для стабилизации энергосистемы страны. Об этом сообщила 19 января пресс-служба министерства энергетики Белоруссии в своём Telegram-канале.

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«По запросу Украины Белоруссия поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВтч электроэнергии», — сказано в сообщении.

Украинские власти обратились за помощью в связи с сильными морозами и связанным с ними ростом потребления электроэнергии в стране. Поставки осуществлялись 18 января с 11:00 до 21:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи. Максимальная мощность составляла 500 МВт.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал, что на Украине наблюдается дефицит электроэнергии. По его словам, возобновляемые источники не вырабатывали достаточного количества электричества из-за погодных условий, тепловые электростанции столкнулись с нехваткой горючего, а несколько блоков атомных электростанций находились в ремонте.