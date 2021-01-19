Москва, 19 января, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Лабораторные мощности резервного госпиталя, расположенного в московском парке «Сокольники», увеличились в десять раз. Об этом 19 января сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория

Как рассказала заведующая центром лабораторной диагностики резервного госпиталя Алина Мелкумян, в сутки лаборатория способна проводить свыше 50 тыс. исследований, время на выполнение каждой пробы составляет не более трёх минут.

По словам главврача городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева Александра Митичкина, десятикратное увеличение мощности лаборатории в «Сокольниках» позволяет «в кратчайшие сроки провести необходимые анализы, своевременно оказать помощь пациентам с COVID-19 и выбрать оптимальную тактику лечения».