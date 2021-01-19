Тула, 19 января, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Тульской области с 18 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Как сообщил на оперативном совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Дюмина, заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков, в регион поступило более 23 600 доз вакцины «Спутник V». На 18 января прививочные кабинеты действуют в шести медучреждениях в областном центре и трех районах, к 25 января таких медучреждений будет уже 28, с 1 февраля в регионе будет работать 34 кабинета вакцинации. В этом случае можно будет ежесуточно вакцинировать около 3,5 тыс. человек.

«Необходимо увеличивать количество пунктов, чтобы ускорить процесс и нарастить объемы вакцинации. В том числе нужно проработать возможность прививать трудовые коллективы на предприятиях, не прерывая рабочий процесс», — сказал Алексей Дюмин.

В первоочередном порядке прививку получают люди из групп риска, это медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, государственных пограничных контрольных органов, вахтовики, волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг; также прививки в первоочередном порядке могут получить люди, проживающие в организациях социального обслуживания, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением и люди старше 55 лет.