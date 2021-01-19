Москва, 19 января, 2021, 09:22 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в 2020 году построено и реконструировано более 27 км автомобильных дорог, сообщается на сайте Стройкомплекса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

Самый масштабный проект — ввод в эксплуатацию трассы длиной 13,7 км Марьино — Саларьево. Также завершено строительство участка Внуковского шоссе длиной 3,5 км. Открыт новый выезд из города Московский на Киевское шоссе и др.

Всего в Москве с 2011 года построено свыше 1 тыс. километров дорог и более 540 транспортных сооружений и пешеходных переходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие 3,5 года на территории Новой Москвы будет построено ещё 250 км магистральных автотрасс.

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