Чебоксары, 19 января, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Чебоксарах в ночь с 18 на 19 января, в Крещение Господне, в крещенских купаниях приняли около 4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Cap.ru На Крещение в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают Крещение Господне — все новости»

В Чебоксарах подготовлено восемь купелей, которые будут работать до 20 января. Безопасность обеспечивают спасатели, правоохранители, народные дружинники и медицинский персонал. В администрации отмечают, что за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в крещенскую ночь следили 27 мобильных групп.

Всего в ночь с 18 на 9 января окунулись в проруби порядка 4 тыс. жителей и гостей Чебоксар. Организаторы отмечают, что самыми посещаемыми стали купели у Свято-Троицкого мужского монастыря, где установлены палатки для обогрева, раздевалки и пункты питания с горячим чаем.

В мэрии подчёркивают, что крещенские купания прошли без происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров заявлял, что если в прошлые годы окунались в прорубях 25 — 30 тыс. человек, то в этом году «может быть чуть меньше из-за COVID-19». К этому добавилась аномально холодная погода: 18 января в отдельных районах Чувашии температура опускалась до — 36 градусов мороза.