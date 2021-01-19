Новосибирск, 19 января, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Новосибирске на территории детского сада №100 «Капитошка» была замечена лиса. По словам очевидцев, животное приходило к учреждению несколько раз.

Tambako The Jaguar Лиса

«Воспитатели говорят, что она часто приходит и что не кусается. Так что, думаю, где-то рядом, раз приходит», — сообщила в редакцию «Вести Новосибирск» жительница города, отметив, что родители воспитанников детсада поставили сетку, но поймать лису не удалось.

Заведующая детским садом отметила, что на территории учреждения действительно было животное, были вызваны спасатели, которые разберутся с этой ситуацией.