Варшава, 19 января, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше на предмет доверия населения к политикам. Президент страны Анджей Дуда оказался лишь на третьем месте, уступив премьер-министру и оппозиционному политику. Об этом передает Polskie Radio 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Возглавивший рейтинг доверия премьер-министр Матеуш Моравецкий набрал 43,7% голосов респондентов. В то же время 47,8% опрошенных заявили, что не доверяют политику. В декабрьском опросе главе правительства доверяли меньше на 3,3% — результат был 40,4%.

На второе место «вырвался» лидер оппозиционного движения «Польша 2050» и бывший кандидат в президенты Шимон Холовня. Он пользуется доверием 43,3% опрошенных. При этом, о недоверии к нему высказались лишь 28,3% респондентов. В декабрьском опросе Холовне доверяли 40,1% жителей Польши, он тогда был на третьем месте.

Замкнул тройку лидеров рейтинга доверия президент Анджей Дуда. Ему доверяют 41,9% респондентов, а не доверяют 47,5%. Хотя в декабрьском исследовании он был на первом месте с результатом в 42,9% доверия.

Опрос был проведен 13−14 января 2021 года методом телефонных опросов (CATI). Выборка составила 1100 человек — взрослых жителей разных регионов Польши.