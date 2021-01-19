Москва, 19 января, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение о возобновлении регулярных полётов в столицу Финляндии — Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Tiia Monto Аэропорт Хельсинки

«Аэрофлот» с 28 января возобновляет регулярные полёты в Хельсинки (Финляндия)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что рейсы по маршруту Москва — Хельсинки — Москва будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам.