Москва, 19 января, 2021, 09:00 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавирусной инфекции траты жителей России на проживание в отелях и гостиницах в период новогодних праздников сократились по сравнению с началом января 2019 года на 40%. Также с 1 по 10 января граждане меньше тратили и на аренду авто, авиа‑ и железнодорожные билеты — на 66%, 40% и 13% соответственно. Об этом свидетельствуют данные отчёта Tinkoff CoronaIndex, на который ссылается газета «Известия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиничный номер

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Так, несмотря на то, что Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск и Москва остались самыми востребованными для авиаперелётов внутри страны, траты путешественников в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области в 2021 году сократились на 33%, а в российской столице — на 45%.

В то же время в восьми регионах траты на проживание во время путешествий выросли. Значительнее всего рост произошёл в Кабардино-Балкарии — почти в три раза. При этом расходы на гостиницы и отели в Архангельской области увеличились на 112%, в Забайкальском крае и Бурятии — на 40%, в Карачаево-Черкесии — на 45%, в Магадане — на 31%. Также в этом списке оказались Камчатка (12%) и Липецк (17%).

При этом, по данным Банка России, в декабре 2020 года расходы жителей России на туризм сократились на 51% по сравнению с нормальным уровнем (средним показателем с 20 января по 13 марта 2020 года).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, в 2020 году самым популярным направлением для путешествий и поездок на самолёте стала Москва. Также в десятку городов, куда чаще всего летали жители России, вошли Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.