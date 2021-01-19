Якутск, 19 января, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора Якутии 18 января в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения возникновения и распространения инфекций и массовых отравлений провели лабораторные исследования воды из ёмкостей, которую раздают прихожанам в церквях в крещенские дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Марина Каширская ИА REGNUM Святая вода

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают Крещение Господне — все новости»

Читайте также: В Москве отменяют крещенские купания

«Пробы воды по результатам лабораторного контроля по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам», — выдали заключение специалисты.

Архиепископу Якутскому и Ленскому направлено распоряжение об обеспечении санитарных требований в местах проведения религиозных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве внезапно отменили крещенские купания, подготовка к которым шла несколько недель. В Южном Бутово работники коммунальных служб засыпали снегом и льдом прорубь в местном пруду, где на праздник традиционно проводятся великое освящение воды и купания.