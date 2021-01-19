Украинские дипломаты рассказали о подготовке визита Макрона в Киев
Париж, 19 января, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Представители посольства Украины во Франции работают над подготовкой официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко 18 января в ходе онлайн-конференции «7 лет после Майдана», организованной геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром.
По его словам, в украино-французской повестке дня на данный момент 17 вопросов, и их число продолжает расти.
Он рассказал, что одним из таких контрактов может быть договор между Украиной и компанией Alstom на поставку электровозов с дальнейшей локализацией их производства на Украине. Кроме того, планируется строительство железнодорожных путей и станций питьевой воды на территории Украины.
Украинский дипломат уверен, что несмотря на войну в Донбассе, Украина «совершила настоящий скачок в области технологий и очень быстро движется вперёд».
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Францию и Германию отреагировать на систематическое невыполнение Украиной Минских соглашений.
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