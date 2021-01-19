Париж, 19 января, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Представители посольства Украины во Франции работают над подготовкой официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко 18 января в ходе онлайн-конференции «7 лет после Майдана», организованной геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Действительно, планируется визит Макрона на Украину. Мы работаем над этим каждый день, больше всего — над существенным наполнением повестки дня этого визита», — рассказал дипломат.

По его словам, в украино-французской повестке дня на данный момент 17 вопросов, и их число продолжает расти.

«Мы надеемся, что во время визита президента Франции на Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов», — добавил Омельченко.

Он рассказал, что одним из таких контрактов может быть договор между Украиной и компанией Alstom на поставку электровозов с дальнейшей локализацией их производства на Украине. Кроме того, планируется строительство железнодорожных путей и станций питьевой воды на территории Украины.

Украинский дипломат уверен, что несмотря на войну в Донбассе, Украина «совершила настоящий скачок в области технологий и очень быстро движется вперёд».

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Францию и Германию отреагировать на систематическое невыполнение Украиной Минских соглашений.

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