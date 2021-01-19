Чебоксары, 19 января, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Чувашии со строительной компании «Честрой» хотят взыскать 8 млн рублей, подав иск о признании общества банкротом. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

В суд с заявлением вышло общество «Производственное объединение НЛМ» из Московской области. Ответчиком является чебоксарская компания «Честрой».

Истец просит суд признать ответчика банкротом, в качестве обоснования заявлен долг в размере 8 млн рублей.

Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Честрой» зарегистрировано в 2005 году, место «прописки» — Чебоксары, уставной капитал составляет 11 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — разборка и снос зданий, в числе дополнительных указано 11 видов деятельности.