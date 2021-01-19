Кострома, 19 января, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Костромской области будут работать выездные бригады по вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.

Олег Богатырёв Вакцинация

«На территории области, в том числе и в районах будут работать выездные команды по вакцинации от коронавируса. Эта работа начнётся после того как мы получим разъяснения по принципам организации таких бригад от Минздрава», — заявил Гирин.

Напомним, что в регионе началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививки в области делают только одной из трёх зарегистрированных в России вакцин — Спутником V. По данным на 18 января первую дозу вакцины получили первые 360 добровольцев, не входящих в группы риска. При этом, количество желающих заметно больше — по последней информации на прививку по телефону горячей линии 8−800−450−03−03 записались почти 2 тысячи жителей региона.

Перед вакцинацией костромичи проходят осмотр у терапевта и сдают тест на наличие антител к коронавирусу. Прививки делают в поликлиниках и 12 больницах области в Костроме, Буе, Волгореченске, Вохме, Галиче, Мантурово, Нерехте, Нее, Солигаличе и Шарье. В общей сложности до конца февраля в регион поступит 28 тысяч доз вакцины, более 50% доз препарата израсходуют на вакцинацию населения.