Самара, 19 января, 2021, 08:39 — ИА Регнум. 130 тысяч доз вакцины против COVID-19 может поступить в начале февраля в Самарскую область. Об этом 18 января сообщает пресс-служба областного правительства.

russian.news.cn Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

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Сообщается, что всего область уже получила свыше 12 тысяч доз такой вакцины: 11 592 доз вакцины «ГамКовидВак» и 700 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Уже привито более шести тысяч человек. Прививки получили педагоги, медицинские работники, социальные работники.

Отмечается, что в регионе подготовили инфраструктуру для приема, хранения и перевозки вакцин. Так, склад «Самарфармации» сможет разместить свыше 44 тысяч доз вакцины, в медучреждениях были подготовлены 162 морозилки. В регионе оборудовали один передвижной прививочный комплекс и 51 стационарный прививочный кабинет.

По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, в начале февраля ожидается поступление в регион 130 тысяч доз вакцины против COVID-19. В настоящий момент есть возможность передачи в медучреждения в день от пяти до шести тысяч вакцин.